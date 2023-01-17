Сердюк Эльвира Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Эльвира Руслановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Между 2006 и 2020

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 2006 и 2020

Отец: Сердюк Руслан Иванович

Мать: Туренко Елена Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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