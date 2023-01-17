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Сердюк Эльвира Руслановна
Сердюк Эльвира Руслановна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
Между 2006 и 2020
Пол
Женский
Отец
Сердюк Руслан Иванович
1983 г.р.
Мать
Туренко Елена Александровна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 2006 и 2020
Отец:
Сердюк Руслан Иванович
Мать:
Туренко Елена Александровна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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