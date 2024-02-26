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Половников Афанасий Спиридонович

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Место рождения

Кировская область, деревня Суханово

Дата рождения

27.01.1910

Дата смерти

24.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1910

Отец: Половников Спиридон

Мать: не указана

Кировская область, деревня Суханово
Рождение ребёнка
28.12.1935

Сын: Половников Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Половникова Анастасия Филимоновна

Кировская область, деревня Суханово
Смерть
24.10.1993
Кировская область, пос.Лесной
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