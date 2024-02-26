Половников Афанасий Спиридонович
Место рожденияКировская область, деревня Суханово
Дата рождения27.01.1910
Дата смерти24.10.1993
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1910
Отец: Половников Спиридон
Кировская область, деревня Суханово
Рождение ребёнка
28.12.1935
Сын: Половников Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Половникова Анастасия Филимоновна
Кировская область, деревня Суханово
Смерть
24.10.1993
Кировская область, пос.Лесной