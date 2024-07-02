Воздвиженская Настасья (Анастасия) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1833
Сын: Воздвиженский Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Тимофей Николаевич
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
ставлю г. Вытегра
Рождение ребёнка
1836
Сын: Воздвиженский Иван (Иоанн) Тимофеевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Воздвиженский Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Тимофей Николаевич
Смерть
Неизвестно