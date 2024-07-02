Воздвиженская Настасья (Анастасия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воздвиженская Настасья (Анастасия) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воздвиженский Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
05.06.1833

Сын: Воздвиженский Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Тимофей Николаевич

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
ставлю г. Вытегра
Рождение ребёнка
1836

Сын: Воздвиженский Иван (Иоанн) Тимофеевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Воздвиженский Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Тимофей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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