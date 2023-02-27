Рогозин Кондрат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Рогозин Ефрем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Марья
Рождение ребёнка
1772
Сын: Рогозин Фома
Мать ребёнка: (Рогозина) Марья
Место жительства
1795
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно