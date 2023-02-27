Рогозин Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Кондрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Рогозин Ефрем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Марья

Рождение ребёнка
1772

Сын: Рогозин Фома

Мать ребёнка: (Рогозина) Марья

Место жительства
1795
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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