Зворыкин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗворыкин Анатолий Иванович

Зворыкин Анатолий Иванович

avatar

Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

07.06.1842

Дата смерти

18.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
10.09.1869

Жена: Зворыкина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
28.06.1870

Сын: Зворыкин Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
26.05.1873

Сын: Зворыкин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
11.04.1876

Сын: Зворыкин Фёдор Анатольевич

Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
07.03.1879

Сын: Зворыкин Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
04.04.1886

Дочь: Ксения Анатольевна

Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна

Развод
1910

Жена: Зворыкина Надежда Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Смерть
18.08.1918
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Симоновский монастырь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close