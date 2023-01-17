Зворыкин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.06.1842
Дата смерти18.08.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1869
Рождение ребёнка
28.06.1870
Сын: Зворыкин Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
26.05.1873
Сын: Зворыкин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
11.04.1876
Сын: Зворыкин Фёдор Анатольевич
Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
07.03.1879
Сын: Зворыкин Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
04.04.1886
Дочь: Ксения Анатольевна
Мать ребёнка: Зворыкина Надежда Федоровна
Развод
1910
Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Смерть
18.08.1918
Москва
Похороны
Неизвестно
Симоновский монастырь