Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гутаз
Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Туганов Пшимахо (Александр)
Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Туганов Хаджи-Омар
Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно