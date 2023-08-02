Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гутаз

Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Туганов Пшимахо (Александр)

Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Туганов Хаджи-Омар

Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Базруко Созорукович

Смерть
Неизвестно
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