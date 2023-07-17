Кузнецов Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Петр Петрович

Кузнецов Петр Петрович

Место рождения

Мариинский район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 12.06.1899

Дата смерти

17.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.06.1899

Отец: Кузнецов Петр Павлович

Мать: Кузнецова Пелагея Игнатьевна

Мариинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кузнецов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Кузнецов Николай Петрович

Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна

Рождение ребёнка
15.01.1931

Дочь: Зарудницкая Таисия Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна

Мариинский район, Кемеровская область
Арест
1937
отправили всю семью в Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русак Зоя Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна

старшая дочь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Христина Андреевна

Смерть
17.03.1982
Жанна-Арка Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close