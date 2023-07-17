Кузнецов Петр Петрович
Место рожденияМариинский район, Кемеровская область
Дата рожденияОколо 12.06.1899
Дата смерти17.03.1982
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.06.1899
Мариинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Кузнецов Николай Петрович
Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна
Рождение ребёнка
15.01.1931
Дочь: Зарудницкая Таисия Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна
Мариинский район, Кемеровская область
Арест
1937
отправили всю семью в Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русак Зоя Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова Христина Андреевна
старшая дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1982
Жанна-Арка Казахстан