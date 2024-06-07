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Пахомова Анна

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1854 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Саввинова Ульяна

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
25.01.1899 ст.

Муж: Алексеев Семен

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.

Сын: Семенов Алексей

Отец ребёнка: Алексеев Семен

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.

Сын: Семенов Петр

Отец ребёнка: Алексеев Семен

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.06.1906 ст.

Сын: Семенов Павел

Отец ребёнка: Алексеев Семен

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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