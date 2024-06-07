Пахомова Анна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Саввинова Ульяна
Бракосочетание
25.01.1899 ст.
Муж: Алексеев Семен
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.
Сын: Семенов Алексей
Отец ребёнка: Алексеев Семен
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.
Сын: Семенов Петр
Отец ребёнка: Алексеев Семен
Рождение ребёнка
15.06.1906 ст.
Сын: Семенов Павел
Отец ребёнка: Алексеев Семен