Хрустов Виссарион Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрустов Виссарион Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1902

Отец: Хрустов Федот Петрович

Мать: Цыренщикова (Субботина) Афанасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрустова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хрустова) Валентина Виссарионовна

Мать ребёнка: (Номоконова) Акулина Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хрустова) Александра Виссарионовна

Мать ребёнка: (Номоконова) Акулина Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Номоконова) Акулина Дементьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Номоконова) Акулина Дементьевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрустова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрустова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрустова Ефимия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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