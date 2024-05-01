Хрустов Виссарион Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хрустова) Валентина Виссарионовна
Мать ребёнка: (Номоконова) Акулина Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хрустова) Александра Виссарионовна
Мать ребёнка: (Номоконова) Акулина Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Номоконова) Акулина Дементьевна
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Смерть
Неизвестно