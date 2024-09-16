Ефримов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефримова (Мосунова) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефримова Ангелина Витальевна
Мать ребёнка: Ефримова (Мосунова) Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефримова (Мосунова) Елена Владимировна