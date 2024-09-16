Ефримов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфримов Виталий

Ефримов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефримов Ринат Витальевич

Мать ребёнка: Ефримова (Мосунова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефримова Ангелина Витальевна

Мать ребёнка: Ефримова (Мосунова) Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефримова (Мосунова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефримова (Мосунова) Елена Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.