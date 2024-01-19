Богданов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова (Зелянина) Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
16.04.1988

Сын: Богданов Денис Александрович

Мать ребёнка: Трофимова (Зелянина) Елена Анатольевна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно

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