Богданов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1988
Сын: Богданов Денис Александрович
Мать ребёнка: Трофимова (Зелянина) Елена Анатольевна
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно