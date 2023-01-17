Старцев Михаил Кузмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарцев Михаил Кузмич

Старцев Михаил Кузмич

avatar

Место рождения

Липецкая обл, Усманский район, с Предтечье

Дата рождения

17.12.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Липецкая обл, Усманский район, с Предтечье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Пономарева Вера Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пономарева Вера Федоровна

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close