Старцев Михаил Кузмич
Место рожденияЛипецкая обл, Усманский район, с Предтечье
Дата рождения17.12.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Липецкая обл, Усманский район, с Предтечье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Пономарева Вера Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пономарева Вера Федоровна
Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно