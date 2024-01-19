Югринов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1927
Дата смерти13.08.?
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1927
Отец: Югринов Иван Иванович
Мать: Югринова Любовь
Рождение ребёнка
03.01.1953
Сын: Югринов Вячеслав Евгеньевич
Мать ребёнка: Югринова -Язева Зоя Даниловна
Рождение ребёнка
25.09.1957
Сын: Югринов Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Югринова -Язева Зоя Даниловна
Рождение ребёнка
11.10.1959
Сын: Югринов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Югринова -Язева Зоя Даниловна
Смерть
13.08.?