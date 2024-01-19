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Югринов Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1927

Дата смерти

13.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1927

Отец: Югринов Иван Иванович

Мать: Югринова Любовь

Рождение ребёнка
03.01.1953

Сын: Югринов Вячеслав Евгеньевич

Мать ребёнка: Югринова -Язева Зоя Даниловна

Рождение ребёнка
25.09.1957

Сын: Югринов Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Югринова -Язева Зоя Даниловна

Мутиха, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.10.1959

Сын: Югринов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Югринова -Язева Зоя Даниловна

Мутиха, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
13.08.?
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