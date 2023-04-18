Завгородняя Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1911
Дочь: Завгородняя Мария Ивановна
Отец ребёнка: Завгородний Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завгородняя Анна Ивановна
Отец ребёнка: Завгородний Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завгородний Петр Иванович
Отец ребёнка: Завгородний Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завгородний Василий Иванович
Отец ребёнка: Завгородний Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завгородний Алексей Иванович
Отец ребёнка: Завгородний Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завгородний Степан Иванович
Отец ребёнка: Завгородний Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завгородний Иван
Смерть
Неизвестно