Купленая (Гайдай) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти01.06.1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Гайдай Косьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Купленый Павел
Рождение ребёнка
07.08.1882
Сын: Купленый Емельян
Отец ребёнка: Купленый Павел
Рождение ребёнка
27.11.1883
Дочь: (Купленая) Варвара
Отец ребёнка: Купленый Павел
Смерть
01.06.1933
Причина смерти: Естественная смерть/старость