Купленая (Гайдай) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купленая (Гайдай) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

01.06.1933

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Гайдай Косьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купленый Павел

Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Купленый Емельян

Отец ребёнка: Купленый Павел

Рождение ребёнка
27.11.1883

Дочь: (Купленая) Варвара

Отец ребёнка: Купленый Павел

Смерть
01.06.1933
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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