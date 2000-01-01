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Остриков Пётр Тихонович
Остриков Пётр Тихонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Остриков Тихон
Мать
Устинья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Остриков Тихон
Мать:
Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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