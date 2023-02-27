Анисимова (Шубакова) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1981
ПолЖенский
Отец
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Мать
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МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан