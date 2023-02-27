Анисимова (Шубакова) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Шубакова) Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1981

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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