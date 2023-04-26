Денисова Ирина Лукинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Денисов Георгий Федорович
Отец ребёнка: Денисов Федор Фомич
Рождение ребёнка
07.01.1869
Отец ребёнка: Денисов Федор Фомич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Орехова Мария Денисова
Отец ребёнка: Денисов Федор Фомич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Савинкова Прасковья Денисова
Отец ребёнка: Денисов Федор Фомич
Рождение ребёнка
18.03.1876
Дочь: Соловьева Дарья Денисова
Отец ребёнка: Денисов Федор Фомич
Смерть
Неизвестно