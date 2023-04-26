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Денисова Ирина Лукинична

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1863

Сын: Денисов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Фомич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.01.1869

Сын: Денисов Иван Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Фомич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Орехова Мария Денисова

Отец ребёнка: Денисов Федор Фомич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Савинкова Прасковья Денисова

Отец ребёнка: Денисов Федор Фомич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.03.1876

Дочь: Соловьева Дарья Денисова

Отец ребёнка: Денисов Федор Фомич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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