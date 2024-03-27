Мухаметшин Гибадулла
Место рожденияд. Мещеряки Буинского р-на
Дата рождения14.03.1894
Дата смерти14.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1894
Отец: Шаhидуллин Мөхәммәтша
Мать: Сәрвәр
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
02.04.1928
Рождение ребёнка
01.04.1932
Рождение ребёнка
27.12.1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Смерть
14.03.1981
Причина смерти: участник Первой мировой войны