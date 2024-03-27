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Мухаметшин Гибадулла

Место рождения

д. Мещеряки Буинского р-на

Дата рождения

14.03.1894

Дата смерти

14.03.1981

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1894

Отец: Шаhидуллин Мөхәммәтша

Мать: Сәрвәр

Бракосочетание
1920

Жена: Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ

Рождение ребёнка
02.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ

Рождение ребёнка
01.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ

Рождение ребёнка
27.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ

Смерть
14.03.1981
Причина смерти: участник Первой мировой войны

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