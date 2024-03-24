Франц Давид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФранц Давид Иванович

Франц Давид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Франц Вильям Давидович

Мать ребёнка: Митрофановна Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Глухова Лидия Давидовна

Мать ребёнка: Квачева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Франц Татьяна Давидовна

Мать ребёнка: Шацкова Раиса Павловна

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Франц Кристина Давидовна

Мать ребёнка: Франц Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close