Франц Давид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Митрофановна Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Глухова Лидия Давидовна
Мать ребёнка: Квачева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Франц Татьяна Давидовна
Мать ребёнка: Шацкова Раиса Павловна
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Франц Кристина Давидовна
Мать ребёнка: Франц Анна Петровна
Смерть
Неизвестно