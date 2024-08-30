Данчина Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Бесов Яков
Мать: Бесова Софья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данчин Андрей
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данчин Андрей
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данчин Андрей