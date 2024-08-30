Данчина Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данчина Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Бесов Яков

Мать: Бесова Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данчин Андрей

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данчин Андрей

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данчин Андрей

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