Кондаков Арсений Иоаннович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
17.01.1892
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Поручители: по жениху-отставной казак Андрей Иоаннович Буканин и сын казака Василий Фёдорович. по невесте-мещанин Фёдор Акинфиевич Кайдалов и служащий Василий Акинфиевич Кайдалов
Рождение ребёнка
06.01.1893
Дочь: Кондакова Домника Арсениевна
Мать ребёнка: Кайдалова Александра Акинфиевна
Смерть
Неизвестно