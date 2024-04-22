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Кондаков Арсений Иоаннович

Место рождения

Юган, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

лк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Юган, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
17.01.1892

Жена: Кайдалова Александра Акинфиевна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Поручители: по жениху-отставной казак Андрей Иоаннович Буканин и сын казака Василий Фёдорович. по невесте-мещанин Фёдор Акинфиевич Кайдалов и служащий Василий Акинфиевич Кайдалов
Рождение ребёнка
06.01.1893

Дочь: Кондакова Домника Арсениевна

Мать ребёнка: Кайдалова Александра Акинфиевна

Юган, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно
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