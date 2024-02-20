(Губская) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Губская) Наталья Ивановна

(Губская) Наталья Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское

Дата рождения

26.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1869

Отец: Губский Иван Иванович

Мать: Губская Пелагея Максимовна

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close