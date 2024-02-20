(Губская) Наталья Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Дата рождения26.08.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1869
Отец: Губский Иван Иванович
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Смерть
Неизвестно