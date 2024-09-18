Ражев Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.
Отец: Ражев Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1934
Запись акта о заключении брака №42 от 13.10.1934 г. Лежневский волостной исполнительный комитет Тейковского уезда Иваново-Вознесенской губернии.
Рождение ребёнка
26.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ражева (Ходова) Антонина Тимофеевна
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Смерть
Неизвестно