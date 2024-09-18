Ражев Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражев Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.

Отец: Ражев Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1934

Жена: Ражева (Ходова) Антонина Тимофеевна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Запись акта о заключении брака №42 от 13.10.1934 г. Лежневский волостной исполнительный комитет Тейковского уезда Иваново-Вознесенской губернии.
Рождение ребёнка
26.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ражева (Ходова) Антонина Тимофеевна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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