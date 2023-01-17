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Богданов Валентин Степанович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1923

Дата смерти

18.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1954

Дочь: Мануйлова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Богданова Тамара Трофимовна

Рождение ребёнка
04.03.1963

Сын: Богданов Константин Валентинович

Мать ребёнка: Богданова Тамара Трофимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.03.1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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