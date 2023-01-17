Богданов Валентин Степанович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти18.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1954
Дочь: Мануйлова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Богданова Тамара Трофимовна
Рождение ребёнка
04.03.1963
Сын: Богданов Константин Валентинович
Мать ребёнка: Богданова Тамара Трофимовна
Смерть
18.03.1986