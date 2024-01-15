Мария Андреевна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Колчанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колчанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчанов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Колчанов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно