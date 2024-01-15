Мария Андреевна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Андреевна ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Колчанов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Колчанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колчанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчанов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Колчанов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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