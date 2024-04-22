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Мовенко Виктор Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мовенко (Григорьева) Светлана Наумовна

Рождение ребёнка
18.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мовенко (Григорьева) Светлана Наумовна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мовенко (Григорьева) Светлана Наумовна

Смерть
Неизвестно

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