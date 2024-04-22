Мовенко Виктор Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мовенко (Григорьева) Светлана Наумовна
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мовенко (Григорьева) Светлана Наумовна
Смерть
Неизвестно