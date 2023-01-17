Никольская Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1898
Дата смерти29.05.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1898
Рождение ребёнка
01.03.1920
Сын: Новиков Александр Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.05.1989