Никольская Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1898

Дата смерти

29.05.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1863 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1898

Отец: Никольский Александр Яковлевич

Мать: Иевлева Анастасия Иовна

Рождение ребёнка
01.03.1920

Сын: Новиков Александр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.05.1989
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