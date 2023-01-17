Ирисов Артур Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирисов Артур Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1917 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: Ирисова Алевтина Артемьевна

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Петрова Ирина Артуровна

Мать ребёнка: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирисова Светлана Александровна

Смерть
2008
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