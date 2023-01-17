Ирисов Артур Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Петрова Ирина Артуровна
Мать ребёнка: не указана
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирисова Светлана Александровна
Смерть
2008