Семьянова Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семьянова Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

не
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сыткин Григорий Иванович

Мать: Сыткина Тамара Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семьянов Арсений Владимирович

Отец ребёнка: Семьянов Владимир Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семьянов Никита Владимирович

Отец ребёнка: Семьянов Владимир Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семьянова Эвелина Владимировна

Отец ребёнка: Семьянов Владимир Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семьянов Владимир Вячеславович

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