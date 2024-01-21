Семьянова Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семьянов Арсений Владимирович
Отец ребёнка: Семьянов Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семьянов Никита Владимирович
Отец ребёнка: Семьянов Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семьянова Эвелина Владимировна
Отец ребёнка: Семьянов Владимир Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно