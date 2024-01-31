Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамара

Тамара

Место рождения

Симферополь

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: ?

Мать: (Калашникова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.