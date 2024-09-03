Бабенко Денис Юрьевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1982
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.04.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.2011
Сын: Бабенко Алексей Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.2018
Дочь: Бабенко Мила Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности