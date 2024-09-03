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Бабенко Денис Юрьевич

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

12.09.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1963 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бабенко (Абраменко) Ирина Всеволодовна

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
26.04.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.2011

Сын: Бабенко Алексей Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.2018

Дочь: Бабенко Мила Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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