Широкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Данила
Рождение ребёнка
1895
Сын: Широков Павел
Отец ребёнка: Широков Данила
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Исаева (Широкова) Агриппина
Отец ребёнка: Широков Данила
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1910
Смерть
Неизвестно