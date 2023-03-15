Широкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Данила

Рождение ребёнка
1895

Сын: Широков Павел

Отец ребёнка: Широков Данила

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Исаева (Широкова) Агриппина

Отец ребёнка: Широков Данила

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Широкова) ?

Отец ребёнка: Широков Данила

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Широкова) ?

Отец ребёнка: Широков Данила

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Широкова) ?

Отец ребёнка: Широков Данила

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Широкова) ?

Отец ребёнка: Широков Данила

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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