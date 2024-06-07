(Ноганова) Марина Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти01.03.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Наганов Евдоким Антонов
Мать: ?
Смерть
01.03.1878
актовую запись № 9 от 01/03.03.1878 о смерти от горячки детей Марины (14 лет) и Георгия (7 лет) у крестьянина деревни Самылова Евдокима Антонова Ноганова. | Основание: ГАРО, ф. 627, оп. 260, д. 104, л... Показать все