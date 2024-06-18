Стародубцева Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1997
Сын: Стародубцев Максим Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.2010
Дочь: Стародубцева Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности