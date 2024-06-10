(Спалькова) Евдокия Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения02.08.1892 ст.
Дата смертиПосле 16.04.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1892 ст.
Крещение
05.08.1892 ст.
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
кр.о запаса армии рядовой феодор иванов кривахин | кр.м: кр-на собственника тихона григорьева кузнецова жена павла тихонова | https://familio.org/parishes/eca7b233-ee61-46a7-bd
Смерть
После 16.04.1949