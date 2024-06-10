(Спалькова) Евдокия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Спалькова) Евдокия Спиридоновна

(Спалькова) Евдокия Спиридоновна

Место рождения

Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.08.1892 ст.

Дата смерти

После 16.04.1949

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Вычислено 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1892 ст.

Отец: Спальков Спиридон Харитонович

Мать: Спалькова Анна Андреевна

Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Крещение
05.08.1892 ст.
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
кр.о запаса армии рядовой феодор иванов кривахин | кр.м: кр-на собственника тихона григорьева кузнецова жена павла тихонова | https://familio.org/parishes/eca7b233-ee61-46a7-bd
Смерть
После 16.04.1949

Мы используем куки для улучшения работы сайта.