Иванова (Львова) Рима Изосимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Львова) Рима Изосимовна

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Место рождения

Ильинка, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

28.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинка, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.06.1980

Сын: Иванов Сергей Владиславович

Отец ребёнка: Иванов Владислав Николаевич

Моргауши, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.01.1982

Сын: Иванов Алексей Владиславович

Отец ребёнка: Иванов Владислав Николаевич

Моргауши, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владислав Николаевич

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