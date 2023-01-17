Иванова (Львова) Рима Изосимовна
Место рождения
Дата рождения28.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1980
Сын: Иванов Сергей Владиславович
Отец ребёнка: Иванов Владислав Николаевич
Рождение ребёнка
12.01.1982
Сын: Иванов Алексей Владиславович
Отец ребёнка: Иванов Владислав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно