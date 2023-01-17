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Шамсутдин Токтомыш

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Токтомыш Исакай

Мать: Сахибземал Ахтям

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Асхабземал Шумсутдин

Мать ребёнка: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Зюбийда Шамсутдин

Мать ребёнка: Бадигульземал Баязит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1854 ст.

Сын: Мустафа Шамсутдин

Мать ребёнка: Бадигульземал Баязит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1857 ст.

Сын: Муртаза Шамсутдин

Мать ребёнка: Бадигульземал Баязит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадигульземал Баязит

Смерть
Неизвестно
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