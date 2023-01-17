Шамсутдин Токтомыш
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Токтомыш Исакай
Мать: Сахибземал Ахтям
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Асхабземал Шумсутдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Зюбийда Шамсутдин
Мать ребёнка: Бадигульземал Баязит
Рождение ребёнка
05.04.1854 ст.
Сын: Мустафа Шамсутдин
Мать ребёнка: Бадигульземал Баязит
Рождение ребёнка
27.04.1857 ст.
Сын: Муртаза Шамсутдин
Мать ребёнка: Бадигульземал Баязит
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадигульземал Баязит
Смерть
Неизвестно