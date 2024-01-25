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Штонда Евсевий Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1862 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.

Сын: Штонда Федор Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424 об-425.
Смерть
Неизвестно
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