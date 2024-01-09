Кузьминых (Шавырина) Акулина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шавырин Филипп
Мать: Шавырина Агафья
Рождение ребёнка
05.03.1910
Отец ребёнка: Кузьминых Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кузьминых Николай Иванович
Отец ребёнка: Кузьминых Иван Трифонович
Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кузьминых Иван Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьминых Иван Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варнавская Таисья Ивановна
Отец ребёнка: Кузьминых Иван Трифонович
Смерть
Неизвестно