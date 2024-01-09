Кузьминых (Шавырина) Акулина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых (Шавырина) Акулина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шавырин Филипп

Мать: Шавырина Агафья

Рождение ребёнка
05.03.1910

Сын: Кузьминых Федор Иванович

Отец ребёнка: Кузьминых Иван Трифонович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кузьминых Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузьминых Иван Трифонович

Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кузьминых Иван Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Иван Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варнавская Таисья Ивановна

Отец ребёнка: Кузьминых Иван Трифонович

Смерть
Неизвестно
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