Дорофеева (Тарасова) Василиса (Васса) Минаемна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Тарасова) Василиса (Васса) Минаемна

Место рождения

Старые Верешковичи, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.08.1893

Дата смерти

03.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1893

Отец: Тарасов Минай Иванович

Мать: не указана

Старые Верешковичи, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Дорофеев Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Дорофеев Терентий Сергеевич

Нижний Суэтук, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
03.12.1968
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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