Дорофеева (Тарасова) Василиса (Васса) Минаемна
Место рождения
Дата рождения07.08.1893
Дата смерти03.12.1968
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1893
Отец: Тарасов Минай Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1914
Сын: Дорофеев Андрей Терентьевич
Отец ребёнка: Дорофеев Терентий Сергеевич
Нижний Суэтук, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
03.12.1968
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область