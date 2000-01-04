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Коптев Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1934

Дата смерти

04.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1934

Отец: Коптев Михаил

Мать: Коптева Евдокия

Рождение ребёнка
12.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коптева Нина Ивановна

Лычково, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коптева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Коптев Федор Иванович

Мать ребёнка: Коптева Нина Ивановна

Смерть
04.01.2000
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