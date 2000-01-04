Коптев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1934
Дата смерти04.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1934
Отец: Коптев Михаил
Мать: Коптева Евдокия
Рождение ребёнка
12.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коптева Нина Ивановна
Лычково, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коптева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1974
Мать ребёнка: Коптева Нина Ивановна
Смерть
04.01.2000