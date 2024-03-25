Солнцева (Соцкова) Аполинария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Солнцев (соцков) Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Солнцев (соцков) Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно