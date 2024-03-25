Солнцева (Соцкова) Аполинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Аполинария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Солнцев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Солнцев (соцков) Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Михаил Иванович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1939

Сын: Солнцев (соцков) Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Михаил Иванович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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