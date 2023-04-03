Перепелица Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Фёлор Даниилович

Отец ребёнка: Перепелица Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Семён Даниилович

Отец ребёнка: Перепелица Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Перепелица) ?

Отец ребёнка: Перепелица Даниил

Бракосочетание
1880

Муж: Перепелица Даниил

Рождение ребёнка
1885

Сын: Перепелица Иосиф Даниилович

Отец ребёнка: Перепелица Даниил

Смерть
1939

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