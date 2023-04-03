Перепелица Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Фёлор Даниилович
Отец ребёнка: Перепелица Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Семён Даниилович
Отец ребёнка: Перепелица Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Перепелица) ?
Отец ребёнка: Перепелица Даниил
Бракосочетание
1880
Муж: Перепелица Даниил
Рождение ребёнка
1885
Сын: Перепелица Иосиф Даниилович
Отец ребёнка: Перепелица Даниил
Смерть
1939