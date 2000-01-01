Патоличева (Галкина) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патоличева (Галкина) Елизавета Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1908

Дата смерти

22.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908

Отец: Александр

Мать: Галкина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
05.12.1938

Сын: Патоличев Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Патоличев Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
15.03.1941

Сын: Патоличев Станислав Григорьевич

Отец ребёнка: Патоличев Григорий Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.09.1993
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