Патоличева (Галкина) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1908
Дата смерти22.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908
Отец: Александр
Рождение ребёнка
05.12.1938
Сын: Патоличев Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Патоличев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
15.03.1941
Сын: Патоличев Станислав Григорьевич
Отец ребёнка: Патоличев Григорий Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.09.1993