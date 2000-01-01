Крысова Параскева Шивина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысова Параскева Шивина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Крысов Николай Давыдович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Крысов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Крысов Николай Давыдович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Крысов Николай Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крысов Николай Давыдович

Смерть
Неизвестно
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