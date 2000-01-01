Крысова Параскева Шивина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Крысов Николай Давыдович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Крысов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Крысов Николай Давыдович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Крысов Николай Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно