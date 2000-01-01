Миненкова (Петрова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миненкова (Петрова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Владимир Васильевич

Мать: Петрова Галина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миненкова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миненкова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миненкова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Миненков Сергей Иванович

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