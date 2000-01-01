Миненкова (Петрова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миненкова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миненкова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миненкова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Миненков Сергей Иванович