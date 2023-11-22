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Екатерина
Екатерина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1985
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Мигмр
1990 г.р.
Дети
Оюна
2021 г.р.
Алдар
2023 г.р.
Добавил:
БО
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2021
Дочь:
Оюна
Отец ребёнка:
Мигмр
Рождение ребёнка
2023
Сын:
Алдар
Отец ребёнка:
Мигмр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Мигмр
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