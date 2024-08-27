Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.2000
Сын: Гусейнов Магомед Газиевич
Отец ребёнка: Гусейнов Гази Османович
Рождение ребёнка
2001
Отец ребёнка: Гусейнов Гази Османович
Рождение ребёнка
2012
Сын: Гусейнов Саид-Афанди Газиевич
Отец ребёнка: Гусейнов Гази Османович