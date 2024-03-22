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Вавринюк Юхим (Юхтим)

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Место рождения

Маркостав, Волинська область

Дата рождения

1880

Дата смерти

08.02.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1908 г.р.
1916 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Вавринюк Яків

Мать: не указана

Маркостав, Волинська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Вавринюк Григорій (Гриць)

Мать ребёнка: Вавринюк Агафія

Зимнее, Волинська область
Рождение ребёнка
04.08.1916

Сын: Вавринюк Василь

Мать ребёнка: Вавринюк Агафія

с. Китаєво Ставропольський Край
Рождение ребёнка
?.07.1934

Сын: Вавринюк Павло

Мать ребёнка: Вавринюк Федора

Зимнее, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавринюк Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавринюк Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавринюк Агафія

Смерть
08.02.1973
с. Зимне
Похороны
Неизвестно
Зимнее, Волинська область
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