Вавринюк Юхим (Юхтим)
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти08.02.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Вавринюк Яків
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вавринюк Григорій (Гриць)
Мать ребёнка: Вавринюк Агафія
Рождение ребёнка
04.08.1916
Сын: Вавринюк Василь
Мать ребёнка: Вавринюк Агафія
с. Китаєво Ставропольський Край
Рождение ребёнка
?.07.1934
Сын: Вавринюк Павло
Мать ребёнка: Вавринюк Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вавринюк Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вавринюк Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавринюк Агафія
Смерть
08.02.1973
с. Зимне
Похороны
Неизвестно